Special Trains: इंडिगो संकट के बीच पटना से दिल्ली के लिए चार स्पेशल ट्रेन शुरू, देखिए लिस्ट

ट्रेन: (फोटो सोर्स: इमेज, रेलवे)
Special Trains: इंडिगो संकट के बीच रेलवे ने पटना‑से‑दिल्ली के लिए चार विशेष ट्रेनें शुरू करने का फैसला किया है। इस निर्णय से पटना‑से‑दिल्ली यात्रा में फंसे हजारों यात्रियों को राहत मिली है और उन्हें यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल गया है। ये ट्रेनें रविवार से चलना शुरू होंगी।
इंडिगो संकट की वजह से विमानन कंपनियां यात्रियों की जेब ढीली करने में लगी हैं। रविवार को मुंबई जाने के लिए वन‑स्टॉप विमान का किराया 67,593 रुपये तक पहुँच गया। इसी तरह, गोआईबिबो ऑनलाइन ऐप पर शनिवार की सुबह पटना से मुंबई का वन‑स्टॉप किराया 93,903 रुपये दिख रहा था। मैंने और जानकारी खोजने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिल सकी। आप किसी खोज इंजन से देख सकते हैं।
विमान परिचालन में बाधा के कारण पटना के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पटना से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों के लिए दो‑तीन दिनों तक कोई टिकट उपलब्ध नहीं है। दरअसल, 3दिसंबर से लगातार विमान संचालन प्रभावित होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। पटना एयरपोर्ट अब रेलवे स्टेशन जैसा दिखने लगा है; यात्रियों को इंतजार में फर्श पर बैठकर समय बिताना पड़ रहा है।
इस बीच, रेलवे के एक फैसले से यात्रा का विकल्प खोज रहे लोगों को राहत मिली है। रेलवे ने पटना से दिल्ली के लिए चार और पूरे बिहार से छह विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पटना‑दिल्ली की राजधानी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की सभी सीटें पूरी तरह भरने के बाद लिया गया है। रविवार को पटना‑दिल्ली के कई ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट पर पहुँच गई, जबकि सामान्य दिनों में इनमें टिकट उपलब्ध रहता था। वेटिंग सूची तेजी से बढ़ने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी है।
यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने पटना‑से‑दिल्ली के लिए चार नई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि अतिरिक्त भीड़ को संभाला जा सके और यात्रियों को यात्रा का विकल्प मिल सके। इसके साथ ही, यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने पटना से चार और पूरे बिहार से छह स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।
- पटना‑आनंद विहार (02309)
- आनंद विहार‑पटना (02310)
- पटना‑आनंद विहार (02395)
- आनंद विहार‑पटना (02396)
- दरभंगा‑आनंद विहार (वाया हाजीपुर) (05563)
- आनंद विहार‑दरभंगा (वाया हाजीपुर) (05564)
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग