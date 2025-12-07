Special Trains: इंडिगो संकट के बीच पटना से दिल्ली के लिए चार स्पेशल ट्रेन शुरू, देखिए लिस्ट

इस बीच, रेलवे के एक फैसले से यात्रा का विकल्प खोज रहे लोगों को राहत मिली है। रेलवे ने पटना से दिल्ली के लिए चार और पूरे बिहार से छह विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पटना‑दिल्ली की राजधानी, संपूर्ण क्रांति, अमृत भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों की सभी सीटें पूरी तरह भरने के बाद लिया गया है। रविवार को पटना‑दिल्ली के कई ट्रेनों में बुकिंग रिग्रेट पर पहुँच गई, जबकि सामान्य दिनों में इनमें टिकट उपलब्ध रहता था। वेटिंग सूची तेजी से बढ़ने से यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी है।