लव स्टोरी: दरभंगा में लड़की बनकर मिलने पहुंचा युवक, बच्चा चोर समझ ग्रामीणों ने की पिटाई

पुलिस के इनुसार साहिल खान अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए लड़की के कपड़े पहनकर उसके गांव में पहुंचा। गांव में रात में लड़की के कपड़ा में देख कुछ ग्रामीणों को शक हुआ। ग्रामीणों ने उससे इसके बारे में पूछा, लेकिन वह कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पाई। इस पर ग्रामीणों ने उसे बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस को भी बच्चा चोर की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और बड़ी मुश्किल से आक्रोशित लोगों के बीच से युवक को बाहर निकाला और उसे लेकर थाना पहुंची। लेकिन, भीड़ की पिटाई से वह पूरी तरह से जख्मी हो गया था। पुलिस ने तत्काल उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना पर युवक के परिजन भी थाने पहुंचे। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने उसे इलाज के बाद छोड़ दिया। इधर, इस मामले में पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत मिलती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल युवक को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।