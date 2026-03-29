पटना में गैस एजेंसी पर बवाल: गुस्साए लोगों ने की तोड़फोड़, बुजुर्ग संचालक का सिर फोड़ा

पटना में घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत अब हिंसक रूप लेती दिख रही है। प्रशासन की ओर से आपूर्ति में लगातार सुधार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बैकलॉग डेढ़ लाख से अधिक बना हुआ है। इसकी वजह से लंबी प्रतीक्षा सूची प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, वहीं इससे परेशान उपभोक्ताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।