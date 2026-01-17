मधेपुरा: कार को घसीटता ले गया हाइवा, बेटे के जन्म की खुशी मनाने जा रहे 4 दोस्तों की मौत

बिहार के मधेपुरा में शनिवार की सुबह भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सुबह 5 बजे का है। शहर के गोशाला के पास एनएच 106 पर हाइवा और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार सभी चार लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। कार हाइवा में फंस कर घसीटा गई। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे के बाद चालक हाइवा छोड़कर फरार हो गया। मरने वाले सभी आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। सभी मधेपुरा के ही रहने वाले थे। मृतकों की पहचान सोनू कुमार, साहिल और साजन यादव (28) के रूप में की गई है। एक की अभी पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस के अनुसार मृतक सोनू की पत्नी ने शुक्रवार की रात में ही शहर के एक निजी नर्सिंग होम में बेटे के जन्म दिया था। इसके लेकर सोनू बेहद उत्साहित था। वह शनिवार को अपने तीन दोस्तों के साथ उसे ही देखने जा रहा था। सोनू कंप्यूटर ठीक करने का काम करता था। जबकि साहिल ठेकेदारी और साजन मेडिकल दुकान, लैब और सैलून चलाता था।
