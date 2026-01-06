मधुबनी में कांग्रेसियों का ‘दंगल’, प्रदेश अध्यक्ष के आने से पहले आपस में भिड़े नेता; जमकर चले लात-घूंसे

मधुबनी में कांग्रेस की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर 08 जनवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन की तैयारी की समीक्षा बैठक करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के मधुबनी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पहुंचने से पहले पार्टी के नेता आपस में भिड़ गए। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शकील अहमद खान के खिलाफ नारेबाजी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए।