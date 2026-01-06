Bihar Politics: बिहार के सियासी दफ्तरों में बंद दरवाजों के पीछे क्या पक रहा है? मकर संक्रांति के बाद खुलेगा राज

RJD, जो अभी भी 2025 के चुनावों में मिली शर्मनाक हार से उबर नहीं पाई है, उसे शायद सबसे ज़रूरी बदलाव का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ रखने वाली पार्टी, सहयोगियों के बीच अंदरूनी कलह और चुनावी मुद्दों की गलत प्राथमिकताओं के कारण सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने में नाकाम रही है। एक सीनियर पार्टी नेता ने कहा, “राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की टीम कथित तौर पर जिला से लेकर पंचायत स्तर के नेताओं के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाया जा सके।” तेजस्वी यादव वापस लौट आए हैं। कहा जा रहा है कि वे अब अपने सीनियर नेताओं के साथ टीम से मिले फीडबैक पर काम करेंगे।