Bihar Politics: नीतीश खेमा भी डाल रहा ओवैसी के विधायकों पर डोरे, तेजस्वी भी लगे हैं; मार्च का महीना है अहम

इस मामले से परिचित एक सीनियर NDA नेता ने कहा, "ऐसे में, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी, और जिसे भी वह सपोर्ट करेगी, उसकी जीत पक्की है। अगर NDA ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल कर लेता है, तो वह सभी पांचों सीटें जीत जाएगा।" हालांकि, AIMIM ने अभी तक अपने ऑप्शन खुले रखे हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का कहना है कि, "हमारे रुख के बारे में बात करना अभी जल्दबाजी होगी। समय आने पर हम फैसला लेंगे," उन्होंने इस बात की न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया कि NDA या विपक्ष ने उनकी पार्टी से संपर्क किया है।