Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना का पैसा पुरुषों के खाते में, आरजेडी ने लेटर शेयर कर ली चुटकी

शनिवार को आरजेडी ने अपने आधिकारिक सोशल‑मीडिया अकाउंट पर इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। पार्टी ने दो जीविका प्रखंड परियोजना प्रबंधकों द्वारा लिखे गए पत्रों की तस्वीरों को भी शेयर किया है। पत्रों में लिखा गया है कि गलती से महिलाओं के खाते में जमा होने वाली राशि आपके खाते में चले गए हैं। पुरुषों से आग्रह किया गया है कि खाते में ट्रांसफ़र पैसे को वापस कर दें। ये दोनों पत्र दरभंगा जिले के दो व्यक्तियों को भेजे गए हैं। पत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ केवल जीविका से जुड़ी महिलाओं को ही मिलना चाहिए; तकनीकी त्रुटि के कारण योजना की राशि गलती से आपके खाते में चली गई है।