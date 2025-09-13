Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना को लेकर एक करोड़ लोगों ने किया आवेदन, 10 हजार रूपया पाने का यह है अन्तिम दिन

Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया चालू है। इस योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं के 10000 रुपये दे रही है। सरकार यह पैसा महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार चालू करने के लिए दे रही है। जो महिलायें इस पैसा से अपना व्यवस्या शुरू करेंगी सरकार उसकी फिर से समीक्षा करने के बाद उन्हें दो लाख रूपया देगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलायें आवेदन कर रही हैं। सबसे ज्यादा आवेदन चाय और पकौड़े की दुकान लगाने को लेकर आए हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें पशुपालन (बकरी, मुर्गी, गौपालन) और किराना दुकान खोलाने को लेकर आवेदन दिया है।