Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना को लेकर एक करोड़ लोगों ने किया आवेदन, 10 हजार रूपया पाने का यह है अन्तिम दिन

Mahila Rojgar Yojana: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर आवेदन की प्रक्रिया चालू है। इस योजना के तहत बिहार सरकार महिलाओं के 10000 रुपये दे रही है। सरकार यह पैसा महिलाओं को उनकी पसंद का रोजगार चालू करने के लिए दे रही है। जो महिलायें इस पैसा से अपना व्यवस्या शुरू करेंगी सरकार उसकी फिर से समीक्षा करने के बाद उन्हें दो लाख रूपया देगी। सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलायें आवेदन कर रही हैं। सबसे ज्यादा आवेदन चाय और पकौड़े की दुकान लगाने को लेकर आए हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें पशुपालन (बकरी, मुर्गी, गौपालन) और किराना दुकान खोलाने को लेकर आवेदन दिया है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर करीब एक करोड़ महिलाओं के आवेदन आए हैं। सरकार की ओर से इसी महीने लाभार्थियों को पैसा मिल जाएगा। सरकार महिला रोजगार योजना की पहली किस्त 10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी।
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को ही मिलेगा जो कि जीविका समूह से जुड़ी हैं। इसलिए इस समूह से पूर्व से जीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिए जा रहे हैं, जिन्हें जीविका दीदी भी कहा जाता है। जीविका ने तय किया है कि इस योजना के तहत आधार बेस बैंक खाते में ही राशि का भुगतान होगा। 90 लाख से अधिक जीविका दीदियों का आधार बेस खाते तैयार हैं। वहीं, शेष के बैंक खातों को भी आधार से जोड़ा जा रहा है।
बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 तरह के काम शुरू करने पर आर्थिक मदद कर रही है। इस योजना में पहली किस्त के रूप में इसी महीने 10,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में सरकार भेज देगी। इसके बाद स्कीम के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है। दिशानिर्देश में परिवार की परिभाषा को अच्छे से बताया गया है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन न हो।
ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर टीम का गठन किया गया है। जिससे समूह की महिलाओं को आवेदन प्रपत्र भरने में दिक्कत न हो। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार का फोटो प्रति और बैंक खाते का पासबुक की फोटो प्रति देना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किश्त के रूप में प्राप्त होने वाले दस हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार की शुरुआत करनी है। छह माह के मूल्यांकन के उपरांत उन्हें अतिरिक्त सहायता राशि दी जा सकती है।
महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र की महिला का महिला रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन भरे जायेंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।