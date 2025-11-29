महिला रोजगार योजना का 10 हजार नहीं मिलने पर सड़क पर उतरी महिलाएं, जीविका कार्यालय छोड़कर भागे पदाधिकारी

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। फोटो- आईपीआरडी
Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10‑10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह उद्यमी महिलाओं को बीच में नहीं छोड़ेंगे और सरकार उनकी लगातार मदद करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार विस्तार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इधर, नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर गईं। उनका कहना है कि फॉर्म भरने और अन्य कार्यों के लिए उनसे पैसा ले लिया गया,लेकिन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें योजना के तहत 10हजार रुपये नहीं मिले, तो वे जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10 हजार रुपये नहीं मिलने पर नवादा जिले के सिरदला की महिलाएं आक्रोशित हो गईं। बुधवार को हजारों महिलाएं जीविका कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों से लाभ न मिलने का कारण पूछा, तो प्रभारी बीपीएम सहित सभी कर्मी कार्यालय छोड़कर भाग गए। आक्रोशित महिलाओं ने भागते हुए एरिया कोर्डिनेटर राजकुमार को पकड़ कर योजना की राशि न मिलने का कारण पूछा?
आक्रोशित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फॉर्म भरने के लिए 50 से 100 रुपये तक लिये गये, लेकिन उन्हें योजना का पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के नाम पर पैसा लेने के बाद जीविका कार्यालय के लोगों ने उनका फॉर्म जमा नहीं किया। फॉर्म भी गायब कर दिये गये। इन महिलाओं का कहना है कि वे 2011 से जीविका से जुड़ी हैं, फिर भी उन्हें इस योजना से वंचित रखा गया। लगभग 11 समूहों की 11 हजार से अधिक महिलाओं ने बताया कि उन्हें तीन महीने से “आज‑कल” कहकर टाल‑मटोल किया जा रहा है।
आक्रोशित महिलाएँ इसके बाद प्रखंड कार्यालय पहुँचीं और बीडीओ की अनुपस्थिति में अंचल अधिकारी भोला कुमार को लिखित शिकायत सौंपी। आवेदन में कहा गया कि 53 ग्राम संगठनों और 705 समूहों का आईडी 2014 से जीविका एमआईएस में दर्ज है, फिर भी उन्हें महिला रोजगार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि योजना का लाभ नहीं मिला तो वे जीविका कार्यालय में ताला जड़कर सड़क जाम करेंगे।
