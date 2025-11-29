महिला रोजगार योजना का 10 हजार नहीं मिलने पर सड़क पर उतरी महिलाएं, जीविका कार्यालय छोड़कर भागे पदाधिकारी

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10‑10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। इस अवसर पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह उद्यमी महिलाओं को बीच में नहीं छोड़ेंगे और सरकार उनकी लगातार मदद करती रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि जो महिलाएं अपना रोजगार विस्तार करना चाहती हैं, उन्हें सरकार दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इधर, नवादा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि नहीं मिलने पर आक्रोशित महिलाएं सड़क पर उतर गईं। उनका कहना है कि फॉर्म भरने और अन्य कार्यों के लिए उनसे पैसा ले लिया गया,लेकिन योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। महिलाओं ने कहा कि यदि उन्हें योजना के तहत 10हजार रुपये नहीं मिले, तो वे जीविका कार्यालय में ताला लगाकर सड़क जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे।