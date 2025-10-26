‘वो 56 इंच का जीभ लेकर आए हैं, लेकिन NDA के पास 56 इंच का सीना है’ तेजस्वी यादव पर मनोज तिवारी का तंज

तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार बनने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। इस पर मनोज तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा, “तेजस्वी यादव के पास 56 इंच की जीभ है और NDA के पास 56 इंच का सीना। वे जितना बोलना चाहें बोलें, लेकिन जनता अब हकीकत जानती है।” उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान जंगलराज, जमीन घोटाले और शहाबुद्दीन की जय से है। जब वो लोग सत्ता में थे, तो बिहार में अपराधियों का राज था। आज भी वो लोग उसी सोच को दोहरा रहे हैं। जो शहाबुद्दीन की जय बोलते हैं, वे बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये बात हर बच्चा जानता है।