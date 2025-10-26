‘वो 56 इंच का जीभ लेकर आए हैं, लेकिन NDA के पास 56 इंच का सीना है’ तेजस्वी यादव पर मनोज तिवारी का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, नेताओं के बयान और वार-पलटवार का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। तिवारी ने न सिर्फ तेजस्वी के चुनावी वादों को हवाई बातें बताया, बल्कि तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 56 इंच की जीभ लेकर आए हैं, लेकिन NDA के पास 56 इंच का सीना है।
मनोज तिवारी ने आरजेडी द्वारा हाल ही में दिए गए बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें पार्टी नेताओं ने कहा था कि “सरकार बनने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया जाएगा।” इस पर तिवारी ने कहा कि यह बयान पूरी तरह भ्रामक है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है।
उन्होंने कहा, “वक्फ बोर्ड का बिल बिहार विधानसभा में नहीं, बल्कि संसद में पास हुआ है, और वह भी भारी बहुमत से। अब अगर कोई इसके ऊपर झूठ बोल रहा है, तो सोचिए आगे चलकर वह जनता से कितना बड़ा झूठ बोलेगा।” तिवारी ने कहा कि आरजेडी को पहले अपने तथ्यों की जानकारी रखनी चाहिए। बिहार विधानसभा का अधिकार क्षेत्र कुछ और है और संसद में पास हुआ कानून राज्य सरकारें नहीं बदल सकतीं।
तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार बनने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। इस पर मनोज तिवारी ने कटाक्ष करते हुए कहा, “तेजस्वी यादव के पास 56 इंच की जीभ है और NDA के पास 56 इंच का सीना। वे जितना बोलना चाहें बोलें, लेकिन जनता अब हकीकत जानती है।” उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान जंगलराज, जमीन घोटाले और शहाबुद्दीन की जय से है। जब वो लोग सत्ता में थे, तो बिहार में अपराधियों का राज था। आज भी वो लोग उसी सोच को दोहरा रहे हैं। जो शहाबुद्दीन की जय बोलते हैं, वे बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं, ये बात हर बच्चा जानता है।
मनोज तिवारी ने तेजस्वी यादव के पारिवारिक विवाद को भी सियासी बहस में घसीटा। उन्होंने कहा, “तेजस्वी पहले अपने भाई तेजप्रताप यादव को संभाल नहीं सके, अब बिहार की बात करते हैं। जिस घर में एकजुटता नहीं, वहां से बिहार की एकता की उम्मीद करना बेकार है।” उन्होंने जोड़ा कि जनता अब बयानबाज़ी नहीं, काम के आंकड़े देख रही है।
मनोज तिवारी ने पीएम मोदी के हालिया बयान “अब लालटेन की जरूरत नहीं” का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार में अब हर घर में एलईडी की रौशनी है। अब घर-घर बिजली है, खेतों में पानी पहुंच रहा है, सड़क के किनारे पेड़ लग रहे हैं और बिहार के हर जिले में विकास की चमक दिख रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच साल NDA के लिए उड़ान का समय होगा। अगले पांच साल में बिहार की महिलाएं, किसान और युवा सब गर्व महसूस करेंगे। NDA का लक्ष्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है।
मनोज तिवारी ने दावा किया कि इस बार बिहार में NDA की लहर स्पष्ट दिख रही है। उन्होंने कहा, “हम जितना बिहार घूम रहे हैं, उतना भरोसा बढ़ता जा रहा है। जनता लालटेन की तरफ नहीं, LED की तरफ बढ़ रही है। इस बार NDA 175 सीटों पर जीत दर्ज करेगा।” उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि बिहार अब जंगलराज के अंधेरे में नहीं, विकास की रौशनी में रहेगा।
