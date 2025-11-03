बिहार में बदला मौसम का मिजाज: सुबह कोहरा, दिन में धूप और शाम को ठंडक…जानें कब से पड़ेंगी कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग (IMD) ने बताया है कि 29 अक्टूबर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) बिहार के मौसम पर असर डाल रहा है। हालांकि, इसका तीव्र असर नहीं होगा, लेकिन इससे पछुआ हवाएं चलने लगी हैं, जिससे रात के तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी पटना में जहां दिन का तापमान 28°C से 30°C के बीच है, वहीं रात में तापमान घटकर 15°C से 17°C तक पहुंच गया है। गया, नालंदा और औरंगाबाद जैसे जिलों में रात के समय ठंड और अधिक महसूस की जा रही है।