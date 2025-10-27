28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! लगातार 4 दिन इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

IMD के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में एक्टिव होने की वजह से दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा एक या 2 बार बहुत हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर को बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।