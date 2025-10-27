Patrika LogoSwitch to English

28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! लगातार 4 दिन इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

Rain Alert: 28 से 31 अक्टूबर के बीच कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया है।

ग्रेटर नोएडा

image

Harshul Mehra

Oct 27, 2025

rain alert from october 28 to 31 heavy rainfall

28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! फोटो सोर्स-aI

Rain Alert: आगामी 4 दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश वेदर अपडेट: 28 से 31 अक्टूबर

मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश (UP) में 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट: 28 से 31 अक्टूबर

मौसम विभाग के मुताबिक, 28 अक्टूबर को उत्तराखंड के चम्पावत, बागेश्वर और पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना हैं। इसके अलावा 29 से 31 अक्टूबर को राज्य के बचे जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

दिल्ली NCR वेदर अपडेट: 28 से 31 अक्टूबर

IMD के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में एक्टिव होने की वजह से दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा एक या 2 बार बहुत हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर को बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

कहां है भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की माने तो मौसम की करवट का असर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। इस वजह से 28, 29 और 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। इस दौरान कई जगहों पर 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

Updated on:

27 Oct 2025 11:22 am

Published on:

27 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / 28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! लगातार 4 दिन इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

