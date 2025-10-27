28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! लगातार 4 दिन इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल

28 से 31 अक्टूबर को तांडव मचाएगी बारिश! फोटो सोर्स-aI
Rain Alert: आगामी 4 दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश (UP) में 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, मैनपुरी, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 28 अक्टूबर को उत्तराखंड के चम्पावत, बागेश्वर और पिथोरागढ़ जनपदों में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना हैं। इसके अलावा 29 से 31 अक्टूबर को राज्य के बचे जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
IMD के मुताबिक, 28 और 29 अक्टूबर तक एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उससे सटे भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में एक्टिव होने की वजह से दिल्ली समेत आस-पास के इलाकों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा एक या 2 बार बहुत हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर को बारिश को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
मौसम विभाग की माने तो मौसम की करवट का असर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगा। इस वजह से 28, 29 और 30 अक्टूबर को महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण और गोवा में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्की बारिश, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट है। इस दौरान कई जगहों पर 30-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है।
