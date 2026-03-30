नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फफक कर रो पड़े मंत्री अशोक चौधरी, कहा- सदन में अब उनकी डांट-फटकार नहीं सुनाई देगी

रो पड़े मंत्री अशोक चौधरी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की इस खबर ने उनके करीबियों को झकझोर कर रख दिया है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक कहे जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी इतने भावुक हो गए कि मीडिया के सामने खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे पर ही रो पड़े। नीतीश कुमार के साथ अपने दशकों पुराने जुड़ाव को याद करते हुए, उन्होंने उन्हें बिहार के लिए एकमात्र भरोसेमंद विकल्प बताया।
अशोक चौधरी ने रुंधे गले से कहा कि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है, उस पर चलना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा, 'नीतीश जी जैसा सोच वाला कोई दूसरा राजनेता अब नहीं हो सकता। सदन अब उनके बिना सूना होगा। सदन में अब उनकी वो डांट-फटकार नहीं सुनाई देगी। वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि हम सबके अभिभावक थे। वो नए मंत्रियों को गाइड करते थे और जब कोई मंत्री कहीं फंस जाता था, तो उसे बेल आउट (बचाव) भी वही करते थे। उनकी हर विभाग पर पकड़ थी।'
अशोक चौधरी ने बताया कि नीतीश कुमार के साथ उनका रिश्ता कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार न केवल एक नेता हैं, बल्कि एक अभिभावक भी हैं जो विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। अशोक चौधरी ने कहा, 'जब कभी भी कोई कॉन्ट्रोवर्सी होती, तो नीतीश जी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने हमेशा सम्मान और स्नेह दिया और हर मुश्किल समय में साथ खड़े रहे। वो बस इतना ही बोलते थे की काम पर ध्यान दीजिए।'
अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को जननेता बताते हुए कहा कि उन्हें हर वर्ग और हर धर्म के लोगों का समर्थन मिला। चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम, चाहे वो सत्तू बेचने वाला हो या अंडा बेचने वाला, हर कोई उन्हें पसंद करता है। नीतीश कुमार कर राज्य सभा जाने के फैसले पर अशोक चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने ये निर्णय कुछ अच्छा सोचकर लिया हो क्योंकि नीतीश जी का निर्णय हमेशा उनका अपना होता है। राजनीति में उन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नीतीश कुमार अपने फैसले खुद लेते हैं और उनके निर्णय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता।
अशोक चौधरी ने यह भी साफ किया कि भविष्य में भी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे और सरकार उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करती रहेगी। जब संसद का सत्र चल रहा होगा, तो वे राज्यसभा सांसद के तौर पर दिल्ली में रहेंगे, बाकी समय तो वो पटना में ही बिताएंगे।
इधर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के आंसुओं पर तीखा प्रहार किया है। तेजस्वी ने कहा कि यह सब सिर्फ कैमरे के सामने का अभिनय है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'ये लोग सिर्फ कैमरों के लिए नौटंकी कर रहे हैं, बिहार के सामने मौजूद असली मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमने तो पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है।'
जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के भविष्य के बारे में पूछा गया, तो तेजस्वी यादव ने नपे-तुले शब्दों में जवाब दिया, 'मैं उस खास मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन, अगर कोई भी युवा राजनीति में आने का फैसला करता है, तो हम उसका स्वागत और समर्थन करते हैं।'
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