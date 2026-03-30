नीतीश कुमार के इस्तीफे पर फफक कर रो पड़े मंत्री अशोक चौधरी, कहा- सदन में अब उनकी डांट-फटकार नहीं सुनाई देगी

अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को जननेता बताते हुए कहा कि उन्हें हर वर्ग और हर धर्म के लोगों का समर्थन मिला। चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम, चाहे वो सत्तू बेचने वाला हो या अंडा बेचने वाला, हर कोई उन्हें पसंद करता है। नीतीश कुमार कर राज्य सभा जाने के फैसले पर अशोक चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने ये निर्णय कुछ अच्छा सोचकर लिया हो क्योंकि नीतीश जी का निर्णय हमेशा उनका अपना होता है। राजनीति में उन्हें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नीतीश कुमार अपने फैसले खुद लेते हैं और उनके निर्णय को कोई प्रभावित नहीं कर सकता।