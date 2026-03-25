JDU V/S RJD: बिहार में बेटे के फैसले पर सियासी संग्राम, जदयू ने शुरू की कार्रवाई; मीसा बोलीं बेटा एडल्ट है

नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले जदयू में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामात (Dileshwar Kamat) ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ( Om Birla) को पत्र लिखकर बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव (Giridhari Yadav) की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि गिरधारी यादव लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी और गतिविधियां कर रहे थे। जदयू के इस फैसले पर लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और लोकसभा सांसद मीसा भारती( Misa Bharti) ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गिरधारी यादव के बेटे एडल्ट हैं, ऐसे में उनके फैसले के लिए गिरधारी यादव पर कार्रवाई क्यों की जा रही है, यह समझ से परे है।