पटना के जाने-माने डॉक्टर के घर दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला बनी शिकार, CCTV में कैद हुई वारदात

पुलिस को वारदात की जानकारी देती पीडिता (फोटो-पत्रिका )
Bihar Crime: राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली लूट की घटना हुई। मामला मालही पकड़ी स्थित F-91 का है, जहां रहने वाली 80 वर्षीय कुंती देवी, जो पटना के जाने-माने डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार की मां हैं, दिनदहाड़े लूट का शिकार हो गईं। सोमवार सुबह लगभग 9 बजे डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार अपनी ड्यूटी के लिए PMCH अस्पताल गए थे। इसी दौरान उनकी मां कुंती देवी रोजाना की तरह घर के बरामदे में गेट के पास टेबल पर बैठी थीं, जहां लेबर मजदूर के आने का इंतजार कर रही थीं। घर में दीपावली की तैयारियों के तहत सफाई और मरम्मत का काम चल रहा था।
इसी दौरान अचानक दो अज्ञात अपराधी घर में घुसे। एक अपराधी ने कुंती देवी के गले में पहनी डेढ़ भरी सोने की चेन जबरन छीन ली और फरार हो गया। दूसरा अपराधी उसी समय अपाचे बाइक पर बैठकर घटना स्थल से भाग गया।
घटना के प्रत्यक्षदर्शी और घर के केयर टेकर बाल किशोर बासुकी ने बताया कि अपराधियों का पीछा करने की कोशिश की गई। लेकिन दोनों अपराधी अलग-अलग दिशा में भाग गए। लाल और काले शर्ट वाला अपराधी पैदल भागा और चेन छीनकर फरार हुआ, जबकि दूसरा अपराधी बाइक से घटनास्थल से भाग गया। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में दोनों अपराधी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जिससे पुलिस को पहचान में मदद मिलने की संभावना है।
पीड़िता कुंती देवी ने कहा कि हाल ही में F-91 स्थित पार्क में शाम के समय गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी। डॉ. शैलेन्द्र कुमार ने कहा कि वह ड्यूटी से आने के बाद कंकड़बाग थाने में लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इलाके में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी।
