पटना के जाने-माने डॉक्टर के घर दिनदहाड़े लूट, बुजुर्ग महिला बनी शिकार, CCTV में कैद हुई वारदात

Bihar Crime: राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक चौंकाने वाली लूट की घटना हुई। मामला मालही पकड़ी स्थित F-91 का है, जहां रहने वाली 80 वर्षीय कुंती देवी, जो पटना के जाने-माने डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार की मां हैं, दिनदहाड़े लूट का शिकार हो गईं। सोमवार सुबह लगभग 9 बजे डॉक्टर शैलेन्द्र कुमार अपनी ड्यूटी के लिए PMCH अस्पताल गए थे। इसी दौरान उनकी मां कुंती देवी रोजाना की तरह घर के बरामदे में गेट के पास टेबल पर बैठी थीं, जहां लेबर मजदूर के आने का इंतजार कर रही थीं। घर में दीपावली की तैयारियों के तहत सफाई और मरम्मत का काम चल रहा था।