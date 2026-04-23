23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

टावर पर हाईवोल्टेज ड्रामा: जेठ की रिहाई की मांग से शुरू हुआ विवाद, नई शर्तों के बाद और उलझा मामला

मोतिहारी की रहने वाली महिला की नई मांग के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। अंततः पुलिस और परिवार के सदस्यों के काफी समझाने-बुझाने के बाद करीब दो घंटे में वह किसी तरह नीचे उतरी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Apr 23, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, टावर पर चढ़ी युवती

मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला टावर पर चढ़ गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे तक पुलिस महिला को समझाकर नीचे उतरने का लगातार आग्रह करती रही, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही। महिला ने कहा कि यदि पुलिस उसकी बात नहीं मानेगी तो वह टावर से कूदकर जान दे देगी।

टावर पर चढ़ी महिला

टावर पर चढ़ी महिला बार-बार पुलिस से अपने जेठ को रिहा करने की मांग कर रही थी। उसका कहना था कि यदि पुलिस उसके जेठ को रिहा नहीं करेगी तो वह टावर से कूदकर जान दे देगी। दरअसल, मोतिहारी पुलिस ने दो दिन पहले महिला के जेठ रणजीत पासवान को शराब से जुड़े एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। दो दिन पहले हुई गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही महिला आक्रोशित हो गई और गांव के ही मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वह चिल्लाने लगी कि जब तक उसके भसुर को वापस नहीं लाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी।

जेठ की रिहाई पर अड़ी महिला

आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाध्यक्ष ने तुरंत वरीय अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद सदर डीएसपी, बीडीओ और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम को भी बुला लिया गया।

इधर, महिला लगातार पुलिस से अपने जेठ को रिहा करने की मांग करती रही। पुलिस की अपील का उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अंततः पुलिस प्रशासन को महिला की जिद के आगे झुकते हुए कोर्ट की प्रक्रिया के बीच से रणजीत पासवान को मौके पर वापस लाना पड़ा।

रणजीत के सामने आने के बावजूद महिला नीचे नहीं उतरी। इसके बाद उसने पुलिस के सामने एक नई शर्त रख दी कि उसे लिखित गारंटी दी जाए कि भविष्य में उसे दोबारा जेल नहीं भेजा जाएगा।

पुलिस पर नई शर्त थोपकर मामला और उलझा

महिला की इस नई मांग के बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। अंततः पुलिस और परिवार के सदस्यों के काफी समझाने-बुझाने के बाद वह किसी तरह नीचे उतरी। महिला के नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, महिला की सुरक्षा को देखते हुए उसे हिरासत में लिया गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार: पुलिस वर्दी में ‘वायरल’ होना पड़ा महंगा: SHO सस्पेंड, 50 पुलिसकर्मियों पर एक्शन
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Apr 2026 12:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / टावर पर हाईवोल्टेज ड्रामा: जेठ की रिहाई की मांग से शुरू हुआ विवाद, नई शर्तों के बाद और उलझा मामला

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

दूध देने गई थी 10 साल की रोशनी, 24 घंटे बाद गली में मिला शव; चेहरे और शरीर पर जख्म के गहरे निशान

bihar news, patna news, bihar crime news, patna murder news
पटना

सम्राट और नीतीश की बैठकों के बीच नए चेहरों की एंट्री को लेकर चर्चा, कई दिग्गज पर टिकीं सबकी निगाहें

Samrat Choudhary, Samrat Choudhary new cm, bihar new cm, Samrat Choudhary oath, Samrat Choudhary oath ceremony, Samrat Choudhary oath ceremony timing,
पटना

बेगूसराय होटल कांड: महंगे शौक के लिए पति छोड़ कॉल गर्ल बनी महिला, ग्राहक संग रंगेहाथ पकड़ी गई

पटना

पछुआ हवाओं का कहर: अप्रैल में ही गर्मी बर्दाश्त के बाहर, बक्सर में पारा 44°C के पार...

पटना

काशी मॉडल पर बिहार में बनेगा हरिहर नाथ कॉरिडोर, सम्राट कैबिनेट ने 680 करोड़ रुपये को दी मंजूरी

New Year 2026
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.