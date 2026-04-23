टावर पर हाईवोल्टेज ड्रामा: जेठ की रिहाई की मांग से शुरू हुआ विवाद, नई शर्तों के बाद और उलझा मामला

टावर पर चढ़ी महिला बार-बार पुलिस से अपने जेठ को रिहा करने की मांग कर रही थी। उसका कहना था कि यदि पुलिस उसके जेठ को रिहा नहीं करेगी तो वह टावर से कूदकर जान दे देगी। दरअसल, मोतिहारी पुलिस ने दो दिन पहले महिला के जेठ रणजीत पासवान को शराब से जुड़े एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह लगातार फरार चल रहा था। दो दिन पहले हुई गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही महिला आक्रोशित हो गई और गांव के ही मोबाइल टावर पर चढ़ गई। वह चिल्लाने लगी कि जब तक उसके भसुर को वापस नहीं लाया जाएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी।