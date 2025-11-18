नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पुष्टि करते हुए कहा कि "20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा।" उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने का अवसर है और समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण होगा। प्रसाद ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए-भाजपा के शीर्ष नेता, सांसद, पदाधिकारी और विधायक भी आएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक इतना बड़ा उत्साहपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में आएंगे, जिनमें वे महिलाएं भी शामिल होंगी जिन्होंने इतना वोट दिया है।