नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा? MP रविशंकर प्रसाद ने बताई पूरी बात

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां आखिरी स्टेज में हैं। यह समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा, जहां मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), जिला मजिस्ट्रेट (DM), SSP और पुलिस अधीक्षक (SP) समेत NDA के कई नेता तैयारियों का जायजा लेने मंगलवार को पहुंचे। BJP सांसद रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में होने वाले भव्य समारोह की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी।
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने पुष्टि करते हुए कहा कि "20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा।" उन्होंने कहा कि यह नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने का अवसर है और समारोह अत्यंत उत्साहपूर्ण होगा। प्रसाद ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए-भाजपा के शीर्ष नेता, सांसद, पदाधिकारी और विधायक भी आएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक इतना बड़ा उत्साहपूर्ण शपथ ग्रहण समारोह है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लाखों लोग इस कार्यक्रम में आएंगे, जिनमें वे महिलाएं भी शामिल होंगी जिन्होंने इतना वोट दिया है।
रविशंकर प्रसाद ने बताया कि समारोह की तैयारी पूरी होनी चाहिए, जिसके लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है। इससे पहले, मंगलवार की शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, नितिन नवीन, संजय सरावगी, प्रत्यय अमृत और पटना डीएम सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम का जायजा लिया था।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्य सचिव, डीजीपी, पटना डीएम, और एनडीए के नेता सभी यहां हैं और सुझाव दे रहे हैं। उन्होंने कहा, "हमारी कोशिश होगी कि सभी लोग बिना किसी असुविधा के समारोह देख सकें।"
विपक्षी दलों को आमंत्रण देने के सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि "सरकार की ओर से विरोधी दल के नेता को आमंत्रण जाएगा, वो एक प्रक्रिया होती है, वो आएंगे या नहीं उनसे पूछ लीजिए।" उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री का शपथ एक सरकारी कार्यक्रम होता है, और "सब कुछ सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है।" इससे स्पष्ट है कि समारोह में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग