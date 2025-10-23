मुकेश सहनी कैसे बने महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस? जानिए होटल मौर्या के अंदर की पूरी कहानी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुकेश सहनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में डिप्टी सीएम पद के लिए किसी तरह के दवाब की बात से इनकार करते हुए कहा, “यह किसी दबाव की बात नहीं थी, बल्कि सम्मान की थी। तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं, लेकिन हमने भी संघर्ष किया है। अब साथ मिलकर बिहार में नई राजनीति की शुरुआत होगी।” उन्होंने यह भी दावा किया कि 2020 में जब उनकी पार्टी एनडीए में थी, तब भी उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया था लेकिन तब वह सत्ता का सौदा था, आज यह सम्मान का समझौता है।