महागठबंधन में 90 फीसदी सीटें तय, 10 प्रतिशत पर मंथन जारी, मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे पर किया खुलासा

सहनी ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में लगभग 90% सीटों पर सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है। "सिर्फ 10% सीटों पर अंतिम मंथन चल रहा है। जैसे ही अंतिम निर्णय होगा, हम सीटों का औपचारिक ऐलान कर देंगे। कई उम्मीदवार पहले ही अपने-अपने क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार में लग चुके हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सभी दल अपने-अपने दावों के साथ आए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जनता करेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारा अटूट है। भाजपा द्वारा डिप्टी सीएम को लेकर किए गए दावों पर चर्चा अब मायने नहीं रखती। हमारा लक्ष्य केवल जनता के हित में सरकार बनाना है।