महागठबंधन में 90 फीसदी सीटें तय, 10 प्रतिशत पर मंथन जारी, मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे पर किया खुलासा

वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही राज्य का राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे और आगामी चुनाव की रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में अब तक लगभग 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है और केवल 10% सीटों को लेकर अंतिम मंथन चल रहा है।
मुकेश सहनी ने संवाददाताओं से कहा, "अगर बिहार को बेहतर राज्य बनाना है तो हमें सामाजिक न्याय की विचारधारा वाली सरकार बनाने के लिए त्याग और संघर्ष करना होगा। जनता इस बार बदलाव चाहती है। महागठबंधन इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर रहा है और हम बिहार में सरकार बनाएंगे।"
सहनी ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन में लगभग 90% सीटों पर सभी दलों के बीच सहमति बन चुकी है। "सिर्फ 10% सीटों पर अंतिम मंथन चल रहा है। जैसे ही अंतिम निर्णय होगा, हम सीटों का औपचारिक ऐलान कर देंगे। कई उम्मीदवार पहले ही अपने-अपने क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार में लग चुके हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के सभी दल अपने-अपने दावों के साथ आए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जनता करेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारा अटूट है। भाजपा द्वारा डिप्टी सीएम को लेकर किए गए दावों पर चर्चा अब मायने नहीं रखती। हमारा लक्ष्य केवल जनता के हित में सरकार बनाना है।
मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। डिप्टी सीएम का पद अति पिछड़े वर्ग और मल्लाह समुदाय के प्रतिनिधि को दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार की सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की राजनीति मजबूत हो।
सहनी ने संकेत दिया कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार पहले से ही क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार में जुट चुके हैं। जैसे ही सीटों का अंतिम निर्णय होगा, तुरंत घोषणाएं कर दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के नेताओं द्वारा जनता के बीच जाकर किए जा रहे संवाद और प्रचार अभियान से चुनावी माहौल और गर्म हो जाएगा।
पूर्व मंत्री ने कहा, 'मौजूदा सरकार में जनता परेशान है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। जनता इस बार महागठबंधन को मौका देगी ताकि बिहार का विकास हो और सभी वर्गों के लोग इसका लाभ उठाएं।' सहनी के अनुसार, महागठबंधन का मकसद केवल सत्ता पर काबिज होना नहीं बल्कि बिहार में सामाजिक न्याय और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाना है। उनका यह बयान जनता और राजनीतिक दलों दोनों के लिए स्पष्ट संदेश है कि महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग
बिहार चुनाव 2025