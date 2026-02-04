मां के बयान से खुला मर्डर मिस्ट्री: बहू के प्रेमी ने बीच सड़क युवक की गला रेत कर की हत्या, मुन्नी देवी के बयान से खुला राज

बिहार के मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात हुई एक युवक की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गरीबस्थान मंदिर के समीप पान दुकानदार मनोज कुमार(27) को बीच सड़क पर पटककर चाकू से गला रेत दिया था। पान दुकानदार को लहूलुहान देख स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और उसे इलाज के लिए पास के सदर अस्पताल ले गए। लेकिन, तब तक देर हो गई थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस हत्या के कारणों को तलाश में लगी थी। शुरूआती जांच में पुलिस ने इस मामले को आपसी रंजिश मानकर जांच शुरू भी कर दी, लेकिन पुलिस को इस बीच एक ऐसा सुराग मिला कि पूरी कहानी पलट दी और हत्या के कारणों का पुलिस को पता चल गया