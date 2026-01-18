सास की मौत पर शोक मना रही थी बहू… पर हत्या के पीछे निकला उसी का हाथ, 2 महीने बाद ऐसे खुला राज

22 नवंबर 2025 की शाम राजेंद्र नगर निवासी 65 वर्षीय सावित्री देवी उर्फ श्याम अपने घर में थीं। तभी तीन अज्ञात लोग उनके घर में घुसे और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सावित्री देवी बुरी तरह घायल हुईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी पर भी हमला किया गया, लेकिन वह बच गईं। अगले दिन मृतका के बेटे बबलू पासवान ने नगर थाना में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जांच टीम (SIT) गठित की।