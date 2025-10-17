बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे आमिर प्रत्याशी कौन? सम्राट चौधरी, तेजस्वी-तेज प्रताप की संपत्ति भी जानिए

शिशिर कुमार ने पटना साहिब विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। उनके हलफनामे के मुताबिक, उनके पास कुल ₹23.36 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। इसमें करोड़ों की जमीनें, बैंक बैलेंस, निवेश और वाहनों की लंबी सूची शामिल है। शिशिर पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। शिशिर कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।