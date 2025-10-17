बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में भाड़ी घमासान! इन 2 सीटों पर राजद-कांग्रेस ने उतारे अपने-अपने उम्मीदवार

राजद ने बाहुबली छवि वाले पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, कांग्रेस ने इसी सीट से अदित कुमार राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस द्वारा नामांकन की घोषणा के बाद शिवानी शुक्ला नाराज हो गईं थी और उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जाने लगीं। शिवानी ने आरोप लगाया था कि वह तीन साल से इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही थीं, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट बेच दिया। हालांकि, इस नाराजगी के बाद राजद ने शुक्रवार दोपहर शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया। जिसके बाद अब महागठबंधन के दो दलों के उम्मीदवार आमने-सामने हैं।