New year 2026: नए साल को लेकर पूरे बिहार में जश्न, पटना के मंदिरों में उमड़ी भीड़, पार्क-पर्यटन स्थलों की बढ़ी सुरक्षा

पटना महावीर मंदिर में नए साल के लिए 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार है। इस बार 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। नए साल पर सुबह 5 बजे आरती के साथ भक्तों के लिए पट खोल दिए गए। यहां 11 बजे आरती होगी, 4 बजे भगवान को भोग चढ़ेगा, शाम 7:30 और रात 10:30 बजे आरती होगी। मंदिर को कोलकाता और बंगलुरू के फूलों से सजाया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए अयोध्या से 10 पुजारी भी बुलाए गए हैं ।