पटना

New year 2026: नए साल को लेकर पूरे बिहार में जश्न, पटना के मंदिरों में उमड़ी भीड़, पार्क-पर्यटन स्थलों की बढ़ी सुरक्षा

New year 2026 बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद नए साल के पहले दिन भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Jan 01, 2026

पटना महावीर मंदिर। फोटो-मंदिर के फेसबुक

New year 2026: पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन लोग रात 12 बजे से ही नए साल का जोर-शोर से स्वागत कर रहे हैं। पटना के महावीर मंदिर में सुबह 5 बजे से भक्तों की लंबी लाइन है। पार्क, म्यूजियम, तारामंडल, साइंस सिटी और पटना जू में भी खास तैयारी है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पटना में 700 पुलिसकर्मी तैनात हैं और 3300 सीसीटीवी से निगरानी हो रही है।

महावीर मंदिर में उमड़ी भीड़

पटना महावीर मंदिर में नए साल के लिए 20 हजार किलो नैवेद्यम तैयार है। इस बार 3 लाख भक्तों के आने की उम्मीद है। नए साल पर सुबह 5 बजे आरती के साथ भक्तों के लिए पट खोल दिए गए। यहां 11 बजे आरती होगी, 4 बजे भगवान को भोग चढ़ेगा, शाम 7:30 और रात 10:30 बजे आरती होगी। मंदिर को कोलकाता और बंगलुरू के फूलों से सजाया गया है। भक्तों की सुविधा के लिए अयोध्या से 10 पुजारी भी बुलाए गए हैं ।

 इस्कॉन मंदिर

इस्कॉन मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे खुल जाएगा। यहां दो पाली में भक्त पूजा कर सकेंगे। पहली पाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को प्रसाद में खीर मिलेगी। भजन-कीर्तन के लिए वृंदावन और मायापुर की मंडली आएगी। मंदिर को 8 टन फूलों से सजाया गया है।

Bihar news

Updated on:

01 Jan 2026 07:50 am

Published on:

01 Jan 2026 07:49 am

Hindi News / Bihar / Patna / New year 2026: नए साल को लेकर पूरे बिहार में जश्न, पटना के मंदिरों में उमड़ी भीड़, पार्क-पर्यटन स्थलों की बढ़ी सुरक्षा

