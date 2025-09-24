पटना से बेतिया की दूरी होगी कम, 3,822 करोड़ से NH-139W बनेगा फोरलेन, बौद्ध सर्किट को नई उड़ान

परियोजना 1,434 गांवों और लगभग 14.22 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगी। साथ ही यह भारत–नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी भी बेहतर बनाएगी, जिससे सीमा व्यापार और ट्रैफिक में भी सुधार होगा। चार लेन बनने से लॉजिस्टिक लागत में कमी, पेट्रोलियम आयात में बचत और CO₂ उत्सर्जन में कमी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सड़क लगभग 24 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन को कम करेगी, जो लगभग 1 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।