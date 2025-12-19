पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पटना आएंगे नितिन नबीन, एयरपोर्ट से कार्यालय तक दिखेगा BJP का शक्ति प्रदर्शन

संजय जायसवाल ने बताया कि रोड शो के दौरान नितिन नवीन हाई कोर्ट के पास स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर भी माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अपने अभिनंदन समारोह के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पदभार ग्रहण के बाद पहली बार नितिन नवीन के पटना आगमन को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में लगी है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।