19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

पटना

पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पटना आएंगे नितिन नबीन, एयरपोर्ट से कार्यालय तक दिखेगा BJP का शक्ति प्रदर्शन

Nitin Nabin नितिन नवीन BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। बिहार बीजेपी की ओर से उनके स्वागत के लिए भव्य रोड शो की तैयारी की गई है।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Dec 19, 2025

नितिन नबीन बने BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

Nitin Nabin:नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 23 दिसंबर को पटना आ रहे हैं। बीजेपी नितिन नवीन के पटना पहुंचने पर स्वागत के लिए खास तैयारी कर रही है। इसको लेकर शुक्रवार को बीजेपी के सीनियर नेताओं की बैठक भी हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि रोड शो के जरिए पार्टी शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। इसमें बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत बिहार के तमाम बड़े नेता और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

मिलर हाई स्कूल मैदान में अभिनंदन

बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 23 दिसंबर को दिन में 12:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पटना एयरपोर्ट से वे सीधे रोड शो में शामिल होंगे, जो मिलर हाई स्कूल तक होगा। पार्टी की ओर से मिलर हाई स्कूल मैदान में उनका अभिनंदन किया जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

एयरपोर्ट से कार्यालय तक रोड शो

संजय जायसवाल ने बताया कि रोड शो के दौरान नितिन नवीन हाई कोर्ट के पास स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करेंगे। इसके बाद वे जेपी गोलंबर और इनकम टैक्स चौराहे पर भी माल्यार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अपने अभिनंदन समारोह के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नितिन नवीन बिहार के पहले ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। पदभार ग्रहण के बाद पहली बार नितिन नवीन के पटना आगमन को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में लगी है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।

भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरू किया था सफर

14 दिसंबर को नितिन नवीन को BJP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पांचवीं बार विधायक चुने गए हैं। इससे पहले नवीन भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी भी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में ही बीजेपी को छत्तीसगढ़ में शानदार जीत मिली थी।

2006 में बने थे विधायक

अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा के निधन के बाद नितिन नवीन वर्ष 2006 में सक्रिय राजनीति में आए और पिता की मौत के बाद रिक्त हुई विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े थे।

