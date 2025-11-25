बिहार में 40 साल बाद पहली बार होने जा रही बड़ी शुरुआत, इन 11 शहरों को होगा बड़ा फायदा

Bihar News: बिहार में शहरी विकास और प्लान्ड शहरों के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। करीब 40 साल में पहली बार राज्य में बड़े पैमाने पर नए शहर डेवलप करने का प्लान शुरू किया जा रहा है। मंगलवार को शहरी विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग में 11 नए सैटेलाइट/ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने के फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई। यह पहल बढ़ती आबादी, शहरी फैलाव और रिसोर्स पर बढ़ते दबाव को देखते हुए की गई। सरकार का दावा है कि यह कदम बिहार के भविष्य के स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।