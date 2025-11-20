CM Nitish Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, 10वीं बार CM पद की शपथ ली

सीएम की शपथ लेते नीतीश कुमार
CM Nitish Oath Ceremony: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड दसवीं बार शपथ लेकर भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य समारोह में देश के प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति रही। नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कुल 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है।
नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कुल दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार उन्होंने 3 मार्च 2000 को शपथ ली थी। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवीं बार 20 नवंबर 2015 को, छठी बार 27 जुलाई 2017 को, सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार अगस्त 2022 में, नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को और दसवीं बार 20 नवंबर 2025 को शपथ ली है। उनका यह दसवां कार्यकाल भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।
गांधी मैदान में आयोजित इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में देश के कोने-कोने से विशिष्ट अतिथियों का जमावड़ा लगा। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित रहे। इनमें उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और महाराष्ट्र के देवेन्द्र फडनवीस जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। समारोह में सांसद मनोज तिवारी और नव-निर्वाचित विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें जट-जटिन, झिझिया, सामा-चकेवा जैसे लोक नृत्यों के माध्यम से बिहार की संस्कृति की झलक दिखाई गई।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग