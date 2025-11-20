CM Nitish Oath Ceremony: नीतीश कुमार ने रचा इतिहास, 10वीं बार CM पद की शपथ ली

नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में कुल दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पहली बार उन्होंने 3 मार्च 2000 को शपथ ली थी। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को, तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, चौथी बार 22 फरवरी 2015 को, पांचवीं बार 20 नवंबर 2015 को, छठी बार 27 जुलाई 2017 को, सातवीं बार 16 नवंबर 2020 को, आठवीं बार अगस्त 2022 में, नौवीं बार 28 जनवरी 2024 को और दसवीं बार 20 नवंबर 2025 को शपथ ली है। उनका यह दसवां कार्यकाल भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है।