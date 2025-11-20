क्यों खास है भितिहरवा आश्रम? जहां प्रशांत किशोर आज रखेंगे 24 घंटे का मौन उपवास

जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा है कि प्रशांत किशोर का मौन उपवास जन सुराज आंदोलन की विचारधारा का विस्तार है। उन्होंने बताया कि राजनीति सिर्फ भाषण, रैलियों और आरोप-प्रत्यारोप का माध्यम नहीं है बल्कि संकल्प और आत्मशुद्धि भी राजनीति का एक अहम हिस्सा हैं। मनोज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि उपवास के दौरान कोई भाषण, नारे या राजनीतिक घोषणा नहीं की जाएगी, केवल मौन, उपस्थिति और संकल्प ही इस कार्यक्रम की आत्मा है।