नीतीश कुमार का एक्शन मोड ON! 48 घंटे में 16 बागी नेताओं पर गिरी गाज, MLA गोपाल मंडल समेत 5 और JDU से बाहर

शनिवार को भी जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 11 बागी नेताओं को निष्कासित किया था। इनमें कई पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। इन नेताओं पर आरोप था कि उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों का विरोध किया और स्वतंत्र या विपक्षी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। अब दूसरी लिस्ट आने के बाद, JDU का यह सर्जिकल स्ट्राइक 16 तक पहुंच चुका है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई जिलों में “पार्टी विरोधी गतिविधियों” की रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच चुकी है।