JDU ने 11 नेताओं को पार्टी से निकाला, फिर भी बचे गोपाल मंडल! क्या नीतीश कुमार ने दी बागी MLA को राहत?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने पार्टी के अंदर बड़ी सर्जरी की है। पार्टी ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप में अपने 11 वरिष्ठ नेताओं और पूर्व विधायकों को निष्कासित कर दिया है। इनमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने या मतभेद के कारण उन्होंने पार्टी लाइन से अलग राह पकड़ ली थी। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल को बाहर क्यों नहीं किया गया? जबकि वो भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में हैं और खुलेआम पार्टी नेताओं पर आरोप लगा चुके हैं।