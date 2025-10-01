Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार अचानक पहुंचे जदयू दफ्तर, पार्टी नेताओं के साथ की महत्वपूर्ण बैठक

बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इस बार जेडीयू ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी इस वोट बैंक को किसी भी सूरत में अपने पाले से खिसकने नहीं देगी। विजय चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारा है, हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी विशेष बैठक बुलाई गई है। चुनाव सामने है और स्वाभाविक रूप से चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने दावा किया कि इस बार का चुनाव अल्पसंख्यक मतदाताओं का झुकाव जबरदस्त तरीके से एनडीए और नीतीश कुमार की तरफ है।