NDA सीट बंटवारे का ड्रामा खत्म! नित्यानंद राय ने चिराग पासवान को मनाया, जल्द होगा फाइनल ऐलान

चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, “बहुत सकारात्मक तरीके से चर्चा हुई है। अंतिम दौर में बात पहुंच चुकी है। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। हमारा मकसद हर एक छोटी डिटेल पहले से डिस्कस करना था ताकि बाद में गठबंधन के भीतर कोई विवाद या मतभेद न हो, हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं और यह प्रक्रिया अच्छे से चल रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां उन्हें अपने सम्मान की चिंता नहीं है।