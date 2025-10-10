NDA सीट बंटवारे का ड्रामा खत्म! नित्यानंद राय ने चिराग पासवान को मनाया, जल्द होगा फाइनल ऐलान

मीटिंग के बाद चिराग पासवान और नित्यानंद राय (फोटो - ANI)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा ड्रामा अब समाप्त होता दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय और लोजपा (रा.) प्रमुख चिराग पासवान के बीच लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों पक्षों ने सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर नाराज चल रहे चिराग पासवान अब मान गए हैं।
चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा, “बहुत सकारात्मक तरीके से चर्चा हुई है। अंतिम दौर में बात पहुंच चुकी है। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। हमारा मकसद हर एक छोटी डिटेल पहले से डिस्कस करना था ताकि बाद में गठबंधन के भीतर कोई विवाद या मतभेद न हो, हम हर चीज पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं और यह प्रक्रिया अच्छे से चल रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, वहां उन्हें अपने सम्मान की चिंता नहीं है।
वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात के बाद बताया कि चिराग पासवान के साथ मुलाकात बेहद सकारात्मक रही। उन्होंने कहा, “सीट शेयरिंग और अन्य मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही सारी घोषणा कर दी जाएगी।”
सूत्रों के अनुसार, चिराग पासवान करीब 35-40 सीटें मांग रहे थे, जबकि NDA उन्हें केवल 22-24 सीटें देने पर सहमत था। विशेष रूप से बखरी, शाहपुर कमाल, बेगूसराय रीजन और खगड़िया की कुछ सीटों को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद था। इसके अलावा चिराग दो ‘क्वालिटी’ सीटें सिकंदरा और चकाई, तथा अपनी लोकसभा सीट जमुई के तहत आने वाली एक सीट भी चाहते थे। इन सीटों को लेकर बात नहीं बन पाने के कारण लंबे समय तक ड्रामा चला।
पिछले 48 घंटों में नित्यानंद राय कई बार चिराग पासवान के सरकारी आवास पहुंचे। कई बार तो मुलाकात स्थगित भी हुई, लेकिन लगातार बातचीत के बाद अंततः दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक माहौल बन गया। बैठक में हर सीट की डिटेल, उम्मीदवारों की प्राथमिकता और प्रचार रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
सूत्रों के मुताबिक, जल्द ही एनडीए द्वारा सभी सीटों की फाइनल लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी और जनता को भी पता चल जाएगा कि किस नेता को किस सीट से उतारा गया है।
