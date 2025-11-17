नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा भव्य! गांधी मैदान में 4 दिन तक नो एंट्री, बुलाई जा रही VIP नेताओं की फौज

सूत्रों के अनुसार इस समारोह में राष्ट्रीय स्तर के कई VIP नेता, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और शीर्ष भाजपा-एनडीए नेतृत्व की मौजूदगी संभव है। यह भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस भव्य समारोह के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में खुद कहा था कि अब शपथ ग्रहण में आऊंगा। इसके अलावा विभिन्न एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी हाईकमान, गठबंधन के प्रमुख नेता और अन्य VIP मेहमान इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं। इस स्तर की मेहमान सूची ने प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर ला दिया है।