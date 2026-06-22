गोपालगंज: बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा वार, गंभीर हालत में पटना AIIMS रेफर, एक गिरफ्तार

बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर बिहार के गोपालगंज में जानलेवा हमला किया गया है। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुरानी रंजिश के चलते पंकज त्रिपाठी के भाई पर यह हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी व धर-पकड़ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस सूत्रओं के अनुसार इस मामले में राजेश शाह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।