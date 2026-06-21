हाथों में हथकड़ी और साथ में पुलिस, सीतामढ़ी जेल से सीधे NEET परीक्षा देने पहुंचा कैदी अफजद अली

हथकड़ी में NEET परीक्षा देने पहुंचा अफ़जद
NEET Exam 2026: रविवार को आयोजित NEET-UG परीक्षा के दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। पूरे राज्य में परीक्षा को लेकर जहां प्रशासनिक गहमा-गहमी थी, वहीं सीतामढ़ी के डुमरा स्थित कमला गर्ल्स स्कूल सेंटर पर मौजूद लोग तब हैरान रह गए जब एक उम्मीदवार हथकड़ी पहने और पुलिसकर्मियों के साथ परीक्षा देने पहुंचा।
हथकड़ी पहनकर आए इस उम्मीदवार की पहचान सीतामढ़ी के कनहौली बगहा निवासी मंसूर अंसारी के बेटे अफजद अली के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक, अफजद अली अभी मारपीट के एक आपराधिक मामले में सीतामढ़ी डिविजनल जेल में न्यायिक हिरासत में है। जेल में बंद होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को प्राथमिकता दी और डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ा। उसने जेल जाने से पहले ही नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिए आवेदन किया था।
जेल में बंद होने की वजह से परीक्षा केंद्र तक पहुंचना अफजद के लिए एक चुनौती थी। उसने परीक्षा में शामिल होने के लिए विशेष अनुमति पाने के लिए खुद कोर्ट से संपर्क किया। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद जिला प्रशासन और जेल अधिकारी हरकत में आ गए। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने रविवार को उसे विशेष पुलिस सुरक्षा इंतजामों के साथ डुमरा के कमला गर्ल्स स्कूल स्थित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया।
जहां मुख्य गेट पर जरूरी सुरक्षा जांच और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति दी गई। सुरक्षा कारणों से केंद्र के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और अफजद को हथकड़ी पहने हुए ही उसकी सीट तक ले जाया गया।
गौरतलब है कि देश भर में NEET परीक्षा को लेकर हुए विवादों के बाद इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे। किसी भी केंद्र में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर की जांच से गुजरना पड़ा। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अफजद अली राज्य के उन 1.56 लाख उम्मीदवारों में से एक था जिन्होंने डॉक्टर बनने के लिए NEET UG की परीक्षा दी।
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