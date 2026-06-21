हाथों में हथकड़ी और साथ में पुलिस, सीतामढ़ी जेल से सीधे NEET परीक्षा देने पहुंचा कैदी अफजद अली

गौरतलब है कि देश भर में NEET परीक्षा को लेकर हुए विवादों के बाद इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय लागू किए गए थे। किसी भी केंद्र में प्रवेश करने से पहले उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर की जांच से गुजरना पड़ा। दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी उम्मीदवार को केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अफजद अली राज्य के उन 1.56 लाख उम्मीदवारों में से एक था जिन्होंने डॉक्टर बनने के लिए NEET UG की परीक्षा दी।