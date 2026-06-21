‘मेरा शरीर सेना को दान कर देना, मुझे कोई मारेगा तो घात करके ही मारेगा’, एनकाउंटर के बाद भरत तिवारी का पुराना वीडियो वायरल

वीडियो में भरत तिवारी ने अपने अंगों को देश और समाज के लिए न्योछावर करने का ऐलान करते हुए कहा, "मैं अपने समाज और देश के नवनिर्माण में अपना त्याग करने के बाद, अपनी अंतिम इच्छा प्रकट कर रहा हूँ। मेरे इस त्याग-बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। एक इंसान के शरीर से करीब 7 से 8 लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए अंगों के दान में मेरी पहली प्राथमिकता हमारी आन-बान-शान भारतीय सेना को होगी। दूसरे स्थान पर प्रशासन को और तीसरे स्थान पर किसी ऐसे गरीब व्यक्ति को जो पैसों की कमी के कारण महंगे मानव अंग नहीं खरीद सकता।"