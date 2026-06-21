‘क्या जेल जाने वाले को मार दोगे, ये कोई नियम है?’, भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद नीतीश कुमार का वीडियो वायरल

RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भरत तिवारी को एक फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। पहले भी जाति देखकर कई फेक एनकाउंटर किए गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि वो एक तरफ तो जांच कराने की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ भरत तिवारी के माता-पिता और साथी ग्रामीणों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि यह रिशु श्री टेंडर माफिया मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। साथ ही असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर उस घोटाले में शामिल बड़े लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं।