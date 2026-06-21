भोजपुर में जहां भरत तिवारी का हुआ एनकाउंटर, वहां की मिट्टी गमछे में बांध ले गया युवक; बोला- हजारों साल में एक बार पैदा होता है ऐसा शेर

Bharat Tiwari Encounter: बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को 28 साल के भरत भूषण तिवारी के हुए एनकाउंटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। वैसे तो पुलिस इस घटना को जवाबी कार्रवाई बता रही है, लेकिन जनता की नजर में भरत तिवारी एक नायक के तौर पर उभरते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एनकाउंटर के कई दिनों बाद भी लोग उस जगह पर आ रहे हैं जहां भरत तिवारी को गोली मारी गई थी। हद तो तब हो गई जब वहां पहुंचे एक युवक ने घटनास्थल की मिट्टी को अपने गमछे में बांधा और अपने साथ ले गया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।