तेज प्रताप की बढ़ेगी मुश्किल! एक तरफ महिला आयोग जाएंगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ CBI के पास पहुंचेंगे आकाश यादव

अनुष्का यादव, तेज प्रताप यादव और आकाश यादव
Tej Pratap Yadav vs Akash Yadav: जन शक्ति जनता दल (JJD) के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। तेज प्रताप ने आकाश यादव और अनुष्का यादव समेत आठ लोगों के खिलाफ सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसके जवाब में RJD छात्र विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आकाश यादव ने कहा कि अनुष्का यादव तेज प्रताप की शिकायत लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जाएंगी, जबकि वह खुद इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पास ले जा रहे हैं।
आकाश यादव ने कहा कि वह तेज प्रताप यादव द्वारा उनके परिवार, खासकर उनकी मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनुष्का यादव ने इस मामले में जल्द ही दिल्ली जाकर NCW की टीम से मिलेंगी और तेज प्रताप यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी।
आकाश यादव ने कहा, "प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार का चरित्र हनन किया जा रहा है, हमारी माता जी के ऊपर 5 लाख, 10 लाख रुपये मांगने के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अनुष्का यादव राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराएंगी और उस मांग करेंगी की राजनीतिक रसूख के दम पर किसी महिला के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त जांच की जाए।"
आकाश यादव ने कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए CBI को औपचारिक शिकायत सौंपने के लिए दिल्ली जाएंगे। तेज प्रताप यादव के पास मौजूद फंड के स्रोत पर सीधे सवाल उठाते हुए, आकाश यादव ने कहा कि हालांकि मीडिया में किसी की छवि खराब करना आसान है, लेकिन जब सबूत पेश किए जाएंगे तो सच्चाई जरूर सामने आएगी।
आकाश ने कहा, "मुझ पर बिहटापुर, नेया गांव और बिहटा में जमीन हासिल करने का आरोप लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि इन सभी मामलों की जांच हो, खासकर यह कि मेरे परिवार को तेज प्रताप से कितने करोड़ रुपये मिले। लेकिन साथ ही, तेज प्रताप यादव को यह भी बताना होगा कि उन्हें ये करोड़ों रुपये कहां से मिले। क्या उन्होंने यह पैसा खेत जोतकर या खेती करके कमाया है? उन्हें अब कानून और जनता के सामने इसका सबूत देना होगा।"
तेज प्रताप यादव पर कई तरह से हमला करते हुए आकाश यादव ने लालू परिवार से जुड़े पुराने कानूनी मामलों का भी जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "आप दावा करते हैं कि आप मेरा खर्च उठाते हैं? सबूत दें कि आप किस आधार पर ऐसा करते हैं। हालांकि, बिहार और देश के लोग जानते हैं कि आपकी मां राबड़ी देवी ने नौकरी के बदले लोगों से अपने नाम जमीन ट्रांसफर करवाई थी, यह मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और इसमें आपके भाई से लेकर आपकी बहनों तक सभी आरोपी हैं।"
आकाश यादव ने कहा कि हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लोगों की कई व्यक्तिगत गलतियों को माफ कर दिया है, लेकिन पाप और अपराध कभी माफ नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव के काम सामाजिक और कानूनी दोनों तरह के अपराध हैं और उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वह इस मामले में निष्पक्ष न्याय करेगी।
जून 2026 की शुरुआत में, तेज प्रताप ने आकाश को कानूनी नोटिस भेजा और उन पर फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में आकाश यादव ने पटना सिविल कोर्ट में तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप जबरदस्ती उनके घर में घुसे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां दीं। मामला तब और बढ़ गया जब तेज प्रताप ने हत्या की साजिश और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए आकाश यादव सहित आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद आकाश यादव का परिवार अब इस मामले को CBI और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक ले जाने की तैयारी कर रहा है।
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