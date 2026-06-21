तेज प्रताप की बढ़ेगी मुश्किल! एक तरफ महिला आयोग जाएंगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ CBI के पास पहुंचेंगे आकाश यादव

जून 2026 की शुरुआत में, तेज प्रताप ने आकाश को कानूनी नोटिस भेजा और उन पर फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में आकाश यादव ने पटना सिविल कोर्ट में तेज प्रताप के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेज प्रताप जबरदस्ती उनके घर में घुसे और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां दीं। मामला तब और बढ़ गया जब तेज प्रताप ने हत्या की साजिश और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए आकाश यादव सहित आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद आकाश यादव का परिवार अब इस मामले को CBI और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) तक ले जाने की तैयारी कर रहा है।