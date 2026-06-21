‘जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक नहीं होगा श्राद्ध’, भोजपुर एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की मां का ऐलान

इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "आज हमने भरत तिवारी जी के परिजनों से मुलाकात कर उनकी गहरी पीड़ा को साझा किया। पुलिसकर्मियों द्वारा की गई उनकी यह निर्मम हत्या अत्यंत दुखद और पूरी तरह निंदनीय है। इस कठिन समय में हमने पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। न्याय की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी भरत तिवारी जी के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और अंतिम न्याय मिलने तक सड़क से सदन तक उनकी आवाज़ उठाती रहेगी।"