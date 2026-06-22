Bharat Bhushan Tiwari Encounter: भोजपुर SP समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR की तैयारी, ग्रामीण बोले- अब होगी आर-पार की लड़ाई

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत को कथित फर्जी एनकाउंटर बताया गया है। बताया गया कि बुधवार, 17 जून को भोजपुर के बिलौती गांव में हुए एनकाउंटर में भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई थी। जनहित याचिका में संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही कानून के शासन की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किए जाने की मांग की गई है।