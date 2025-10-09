‘वो नहीं समझते, हनुमान को भी बतानी पड़ती है अपनी ताकत’, NDA में चिराग की नाराजगी पर पप्पू यादव का तंज

पप्पू यादव ने NDA पर हमला बोलते हुए कहा कि यह हमेशा दलित और पिछड़े वर्ग के खिलाफ रहा है। एनडीए में दलितों को दबा कर रखा जाता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। असली सवाल यह है कि समाज के हाशिए पर खड़े लोग कैसे मजबूत हों, उनका अधिकार कैसे सुरक्षित रहे। पप्पू यादव ने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि एनडीए में आपस में ही फूट है. बीजेपी ना तो चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है ना ही जदयू को दे रही है.