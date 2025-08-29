पटना सिविल कोर्ट में एक ईमेल से मचा हड़कंप, कोर्ट परिसर छोड़कर जानिए क्यों निकले बाहर

पटना सिविल कोर्ट को आज शाम चार बजे बम से उड़ा दिया जायेगा। इस बात की सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी मच गई। आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। यह धमकी कोर्ट प्रशासन को ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि 29 अगस्त को अदालत परिसर में 4 आरडीएक्स आईईडी से कोर्ट में विस्फोट किया जायेगा। ईमेल मिलते ही तुरंत बाद अलर्ट जारी किया गया और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। जज, वकील और सभी मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है।