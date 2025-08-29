Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

पटना सिविल कोर्ट में एक ईमेल से मचा हड़कंप, कोर्ट परिसर छोड़कर जानिए क्यों निकले बाहर

पटना सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जज के साथ साथ सभी वकील काम छोड़कर बाहर निकल गए हैं। पुलिस भी कोर्ट परिसर में पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 29, 2025

Patna Civil Court bomb threat Judges lawyers leave work
कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद काम छोड़कर सभी लोग बाहर निकले। फोटो- पत्रिका

पटना सिविल कोर्ट को आज शाम चार बजे बम से उड़ा दिया जायेगा। इस बात की सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी मच गई। आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। यह धमकी कोर्ट प्रशासन को ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि 29 अगस्त को अदालत परिसर में 4 आरडीएक्स आईईडी से कोर्ट में विस्फोट किया जायेगा। ईमेल मिलते ही तुरंत बाद अलर्ट जारी किया गया और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। जज, वकील और सभी मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है।

ईमेल से मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार शुरुआती जानकारी के अनुसार यह ईमेल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गुरुवार 28 अगस्त को भेजा गया था। इसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में 4 आरडीएक्स आईईडी विस्फोट करने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे ईमेल के बाद ही पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताते चलें कि नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना गुरुवार को आई थी। इसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच ये मेल के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: कौन है नौशाद? जिनके मंच से पीएम मोदी को दी गई गाली?
पटना
mohammad naushad

आतंकियों का फोटो जारी

हालांकि आतंकियों के तस्वीरें सार्वजनिक कर दिया गया है। मोतिहारी पुलिस ने इन पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल समेत सीमावर्ती सभी जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। आतंकियों की तलाश में राज्य भर में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: पटना मे राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज, पढ़िए बीजेपी नेता क्यों कांग्रेस नेता से हैं आक्रोशित
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

29 Aug 2025 03:13 pm

Published on:

29 Aug 2025 02:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पटना सिविल कोर्ट में एक ईमेल से मचा हड़कंप, कोर्ट परिसर छोड़कर जानिए क्यों निकले बाहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.