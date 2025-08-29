पटना सिविल कोर्ट में एक ईमेल से मचा हड़कंप, कोर्ट परिसर छोड़कर जानिए क्यों निकले बाहर

पटना सिविल कोर्ट को आज शाम चार बजे बम से उड़ा दिया जायेगा। इस बात की सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी मच गई। आनन-फानन में कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। यह धमकी कोर्ट प्रशासन को ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा है कि 29 अगस्त को अदालत परिसर में 4 आरडीएक्स आईईडी से कोर्ट में विस्फोट किया जायेगा। ईमेल मिलते ही तुरंत बाद अलर्ट जारी किया गया और पूरे परिसर को खाली करा दिया गया। जज, वकील और सभी मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकाल दिए गए हैं। पुलिस जांच के लिए मौके पर पहुंची है।
पुलिस के अनुसार शुरुआती जानकारी के अनुसार यह ईमेल अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गुरुवार 28 अगस्त को भेजा गया था। इसमें 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में 4 आरडीएक्स आईईडी विस्फोट करने की धमकी दी गई। इस धमकी भरे ईमेल के बाद ही पूरे कोर्ट परिसर में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताते चलें कि नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के तीन पाकिस्तानी आतंकियों के बिहार में घुसने की सूचना गुरुवार को आई थी। इसके बाद पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच ये मेल के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है।
हालांकि आतंकियों के तस्वीरें सार्वजनिक कर दिया गया है। मोतिहारी पुलिस ने इन पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल समेत सीमावर्ती सभी जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। आतंकियों की तलाश में राज्य भर में सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं।