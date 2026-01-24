शंभू हॉस्टल कांड: क्या सुबूत छिपा रही है SIT? एम्स के डॉक्टरों की टीम तैयार, पर अधूरे कागजातों ने रोकी रफ्तार

पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले की जांच कर रही एम्स के फॉरेंसिक विभागाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार ने रिपोर्ट में देरी को लेकर एसआईटी पर सवाल खड़ा कर दिया है। डॉ. विनय कुमार के अनुसार एम्स के निदेशक और अधीक्षक

के निर्देश पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन टीम को SIT की ओर से पूरा दस्तावेज नहीं देने की वजह से जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दरअसल, एसआईटी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एम्स को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कुछ जरूरी दस्तावेज सौंपे हैं। जिनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन, एम्स को जांच के लिए कागज देर से मिलने की वजह से जांच पूरी तरह से प्रभावित हो रही है।