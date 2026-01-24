छात्रा की डायरी असली या पुलिस की चाल? शंभू हॉस्टल कांड में नया ट्विस्ट, SIT की जांच पर फिर उठे सवाल

पटना हॉस्टल की जांच करती पुलिस। सांकेतिक तस्वीर
पटना के गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की रहस्यमयी मौत की जांच कर रही एसआईटी पर शुक्रवार को पीड़िता के दोस्त के पिता से गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने एसआईटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच के नाम पर टीम अपनी बात किसी और के मुंह से कहलवाना चाह रही है। गुरुवार को एसआईटी की पांच सदस्यीय टीम ने मृत छात्रा की सहेलियों से काफी देर तक पूछताछ की है। SIT के इस पूछताछ से मृतका की सहेली के परिजन भड़क गए हैं।
SIT ने गुरूवार को पीड़िता छात्रा की सहेली से लंबी पूछताछ की। दोनों क्लास तीसरी कक्षा से एक साथ पढ़ रही थी। पीड़िता की दोस्त भी पटना में रहकर उसी कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी जिसमें पीड़िता नीट की छात्रा पढ़ाई कर रही थी। घटना की सूचना मिलने पर ये अपनी दोस्त से मिलने प्रभात हॉस्पिटल गई थी। एसआईटी की टीम गुरूवार को कोचिंग संस्थान पहुंची और उससे बहुत देर तक पूछताछ की। पीड़िता के दोस्त के पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनका आरोप है कि उनकी बेटी अभी कम उम्र की है। SIT उससे घंटों अकेले में पूछताछ कर रही है। एसआईटी दबाव बनाकर अपने हिसाब से लोगों से कबूल कराने की कोशिश कर रही है।
मृतका के परिजनों ने एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले को पेचीदा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एसआईटी की जांच आरोपी तक पहुंचने के बजाय पूरे केस को रफा दफा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पहले दवाओं को लेकर पीड़िता को दोषी करार देने का प्रयास हुआ, अब सहेली से लंबी पूछताछ और डायरी की एंट्री ने पूरी जांच को नए एंगल की तरफ इशारा कर रही है। पीड़िता के पिता ने कहा जो कुछ हो हम हार नहीं मानने वाले हैं। जहां तक होगा वहां तक लड़ेगे, लेकिन अपनी बेटी के गुहनागार को सजा दिलाकर ही शांत होंगे।
