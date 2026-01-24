छात्रा की डायरी असली या पुलिस की चाल? शंभू हॉस्टल कांड में नया ट्विस्ट, SIT की जांच पर फिर उठे सवाल

SIT ने गुरूवार को पीड़िता छात्रा की सहेली से लंबी पूछताछ की। दोनों क्लास तीसरी कक्षा से एक साथ पढ़ रही थी। पीड़िता की दोस्त भी पटना में रहकर उसी कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी जिसमें पीड़िता नीट की छात्रा पढ़ाई कर रही थी। घटना की सूचना मिलने पर ये अपनी दोस्त से मिलने प्रभात हॉस्पिटल गई थी। एसआईटी की टीम गुरूवार को कोचिंग संस्थान पहुंची और उससे बहुत देर तक पूछताछ की। पीड़िता के दोस्त के पिता एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनका आरोप है कि उनकी बेटी अभी कम उम्र की है। SIT उससे घंटों अकेले में पूछताछ कर रही है। एसआईटी दबाव बनाकर अपने हिसाब से लोगों से कबूल कराने की कोशिश कर रही है।