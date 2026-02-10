पटना गर्ल्स हॉस्टल: नीट छात्रा से रेप-मर्डर पर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज

डाकबंगला चौराहे पर पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी एक बार फिर से प्रदर्शन कर रही महिलाओं को समझाया कि वे लौट जाए। लेकिन, महिलाएं बैरिकैडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाह रही थीं। इसपर पुलिस ने वाटर कैनन की गाड़ी बुला ली है। महिला डाकबंगला चौराहे पर सरकार विरोधी 'बेटियों से बलात्कार हत्या कब रुकेगी, बेटियों पर हिंसा-बलात्कार एनडीए सकरार जिम्मेदार, लड़ेगी बेटी पढ़ेगी बेटी आगे बढ़ेगी बेटी, सरकार नारा बेटी बचाओ सरकारी मंशा बलात्कारी बचाओ' जैसे नारे ये महिलाएं लगा रही हैं। ये ये नारे लिखे पोस्टर भी लेकर लहराते हुए यहां पर प्रदर्शन भी कर रही है। दरअसल 'बेटी बचाओ न्याय यात्रा’ 4 फरवरी को जहानाबाद में NEET स्टूडेंट के गांव से शुरू होकर नालंदा, नवादा, गया और अरवल से होते हुए पटना पहुंची है।