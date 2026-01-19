हॉस्टल मालिक ने जहानाबाद से पटना तक छात्रा का किया था पीछा? एक ही रूट पर मिला दोनों के मोबाइल का लोकेशन

पप्पू यादव ने कहा कि मनीष 2020 तक प्राइवेट अस्पताल का मामूली कर्मचारी था। फिर मात्र पांच सालों में उसने करोड़ों रूपया की संपत्ति कैसे अर्जित किया? मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन के पटना में कई हॉस्टल हैं। पटना और जहानाबाद में करोड़ों की जमीन है। यह कैसे हुआ? पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। लेकिन, पटना पुलिस छात्रा के हत्यारे के बचाने में लगी है। पुलिस सूत्रों का कहना है चित्रगुप्त नगर का गर्ल्स हॉस्टल विवादित जमीन पर बना है। इसकी सूचना चित्रगुप्त नगर थाने को भी दी गई थी। लेकिन, मनीष रंजन अपने रसूक और पैसा के बल पर पूरे मामले को रफा दफा करवा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि मनीष रंजन सेक्स रैकेट से इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से कर दे तो इसमें कई और नाम सामने आ सकते हैं।