पटना गर्ल्स हॉस्टल केस: आख़िर कपड़ों पर मिले ‘स्पर्म’ किसके? नीट छात्रा केस में DNA टेस्ट बनेगा गेमचेंजर

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत ने अब नया मोड़ ले लिया है। फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों से ह्यूमन स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पटना के एसएसपी ने कड़ा एक्शन लेते हुए कदमकुंआ और चित्रगुप्त थाना की एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। पटना पुलिस शुरू में इस पूरे प्रकरण को आत्म हत्या बताकर रफा दफा करना चाह रही थी। लेकिन, परिजनों के दबाव में प्रतिदिन इस मामले में हो रहे नए खुलासे ने एक नया मोड़ ले लिया है। इसका ही परिणाम है कि पटना एसएसपी ने शनिवार को इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में दो पुलिस पदाधिकारी को निलंबित कर दिया है। अब पुलिस फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट के बाद इस मामले के आरोपी का डीएनए जांच के बाद अभियुक्तों तक पहुंचेगी।